Тульские застройщики обещали семьям с детьми скидки

На оперативном совещании в правительстве Тульской области обсудили меры по повышению рождаемости в регионе.

В правительстве озвучили предложения тульских застройщиков о поддержке семей с детьми. Как рассказала заместитель губернатора Наталья Архипова, тульские застройщики присоединились к инициативе правительства и готовы давать скидки следующим категориям семей:

в которых женщина родила второго ребенка в возрасте до 25 лет,

третьего ребенка в возрасте до 28 лет.

Вот какие скидки планируются:

7%, но не менее 350 тысяч рублей при покупке 1-комнатной квартиры,

7%, но не менее 450 тысяч рублей при покупке 2-комнатной квартиры,

7%, но не менее 500 тысяч рублей при покупке 3-комнатной квартиры.

А всем тулячкам, которые родят детей в 2026 году и последующие годы, застройщики обещают скидки при покупке жилья не менее 300 тысяч рублей.

Дмитрий Миляев напомнил, что на прошлой неделе в Тульской области был подписан ряд соглашений с предприятиями региона о реализации корпоративной программы повышения рождаемости.

«К Корпоративной программе поддержки рождаемости присоединились новые предприятия, а это значит, что еще больше семей смогут получить существенную финансовую помощь при пополнении», — сообщил Миляев.

Теперь в числе участников программы такие компании:

«Заря им. А. Ф. Попова»,

«Цветочный сад»,

«Узловский молочный комбинат»,

«Авиаген»,

«Спасское им. В. А. Стародубцева»,

«Элитные семена»,

«Тулагорводоканал»,

«САХ»,

«Спецтехника»,

«Экосервис»,

«Тульский международный бизнес-центр».

«Напомню, что программа предусматривает выплаты сотрудникам этих предприятий при рождении детей:

500 тысяч рублей — при рождении первого ребенка;

750 тысяч рублей — при рождении второго ребенка;

1 миллион рублей — при рождении третьего и последующих детей.

Это действительно ощутимая поддержка, которая поможет молодым семьям увереннее смотреть в будущее и сосредоточиться на самом главном — воспитании своих малышей.

Приятно видеть, как социально ответственный бизнес заботится о своих сотрудниках и вносит вклад в развитие региона», — сказал Дмитрий Миляев.