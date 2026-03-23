Тульские застройщики обещали семьям с детьми скидки

На оперативном совещании в правительстве Тульской области обсудили меры по повышению рождаемости в регионе.

В правительстве озвучили предложения тульских застройщиков о поддержке семей с детьми. Как рассказала заместитель губернатора Наталья Архипова, тульские застройщики присоединились к инициативе правительства и готовы давать скидки следующим категориям семей:

  • в которых женщина родила второго ребенка в возрасте до 25 лет,
  • третьего ребенка в возрасте до 28 лет.

Вот какие скидки планируются:

  • 7%, но не менее 350 тысяч рублей при покупке 1-комнатной квартиры,
  • 7%, но не менее 450 тысяч рублей при покупке 2-комнатной квартиры,
  • 7%, но не менее 500 тысяч рублей при покупке 3-комнатной квартиры.

А всем тулячкам, которые родят детей в 2026 году и последующие годы, застройщики обещают скидки при покупке жилья не менее 300 тысяч рублей.

Дмитрий Миляев напомнил, что на прошлой неделе в Тульской области был подписан ряд соглашений с предприятиями региона о реализации корпоративной программы повышения рождаемости.

«К Корпоративной программе поддержки рождаемости присоединились новые предприятия, а это значит, что еще больше семей смогут получить существенную финансовую помощь при пополнении», — сообщил Миляев.

Теперь в числе участников программы такие компании:

  • «Заря им. А. Ф. Попова»,
  • «Цветочный сад»,
  • «Узловский молочный комбинат»,
  • «Авиаген»,
  • «Спасское им. В. А. Стародубцева»,
  • «Элитные семена»,
  • «Тулагорводоканал»,
  • «САХ»,
  • «Спецтехника»,
  • «Экосервис»,
  • «Тульский международный бизнес-центр».

«Напомню, что программа предусматривает выплаты сотрудникам этих предприятий при рождении детей:

  • 500 тысяч рублей — при рождении первого ребенка;
  • 750 тысяч рублей — при рождении второго ребенка;
  • 1 миллион рублей — при рождении третьего и последующих детей.

Это действительно ощутимая поддержка, которая поможет молодым семьям увереннее смотреть в будущее и сосредоточиться на самом главном — воспитании своих малышей. 

Приятно видеть, как социально ответственный бизнес заботится о своих сотрудниках и вносит вклад в развитие региона», — сказал Дмитрий Миляев.

