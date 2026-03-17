В тульском Росреестре рассказали, как правильно оформить участок и дом

Ведомство напомнило жителям региона алгоритм оформления земли и жилья.

Постановка на государственный кадастровый учет — обязательная процедура, позволяющая присвоить объекту уникальный номер, внести данные в ЕГРН и впоследствии зарегистрировать право собственности.

Первый этап для владельца — обращение к кадастровому инженеру. Специалист проведет необходимые замеры, уточнит границы надела и технические характеристики постройки. Результатом его работы станет межевой план (для участка) и технический план (для дома).

Следующий шаг — подача заявления в Росреестр. Сделать это можно лично или через законного представителя, приложив подготовленные документы на электронном носителе. Как отмечают в ведомстве, для удобства граждан кадастровый инженер может взять на себя функцию подачи документов, направив их самостоятельно.

Замруководителя тульского Росреестра Наталья Болсуновская рекомендует жителям региона ответственно подходить к выбору специалиста.

«При выборе кадастрового инженера советуем обращать внимание на рейтинг профессионалов, который ежеквартально публикуется на официальном сайте Росреестра в разделе „Открытая служба“», — подчеркнула она.

В ведомстве также акцентируют внимание на важности наличия в ЕГРН сведений о границах участка. С марта прошлого года это является обязательным условием для совершения любых сделок с недвижимостью.

Если данные о границах отсутствуют, Росреестр будет вынужден приостановить учетно-регистрационные действия. Кроме того, официальной датой ввода дома в эксплуатацию считается день его постановки на кадастровый учет.

«Цены перегреты, но новостройки в Туле не подешевеют никогда»: риелтор о рынке недвижимости — 2026
Жизнь Тулы и области
«Цены перегреты, но новостройки в Туле не подешевеют никогда»: риелтор о рынке недвижимости — 2026
24 февраля, в 15:00, 34 24853 -1
Реально ли снять в Туле квартиру до 20 тысяч рублей на длительный срок
Жизнь Тулы и области
Реально ли снять в Туле квартиру до 20 тысяч рублей на длительный срок
17 февраля, в 18:00, 42 14247 5
В Туле за 150 млн рублей продают дом-дворец
Жизнь Тулы и области
В Туле за 150 млн рублей продают дом-дворец
3 декабря 2025, в 17:52, 37 16318 1
Жить в башне: в Туле за 4,6 млн рублей продают квартиру в самом необычном доме
Жизнь Тулы и области
Жить в башне: в Туле за 4,6 млн рублей продают квартиру в самом необычном доме
23 сентября 2025, в 18:34, 22 13650 1
Все новости сюжета

Погода в Туле 18 марта: до +10 и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 18 марта: до +10 и без осадков
сегодня, в 07:00, 80 797 3
Тульские чиновники потратили на доступ к VPN почти 65 млн рублей
Жизнь Тулы и области
Тульские чиновники потратили на доступ к VPN почти 65 млн рублей
вчера, в 22:20, 67 3744 -11
Историк и телеведущий Борис Якеменко расскажет тулякам об истории России
Культура
Историк и телеведущий Борис Якеменко расскажет тулякам об истории России
сегодня, в 09:00, 13 367 -1
В Туле 26-летнюю работницу ТРЦ «Макси» сбил грузовой поезд
Дежурная часть
В Туле 26-летнюю работницу ТРЦ «Макси» сбил грузовой поезд
сегодня, в 09:40, 14 2092 1

