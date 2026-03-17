В тульском Росреестре рассказали, как правильно оформить участок и дом

Постановка на государственный кадастровый учет — обязательная процедура, позволяющая присвоить объекту уникальный номер, внести данные в ЕГРН и впоследствии зарегистрировать право собственности.

Первый этап для владельца — обращение к кадастровому инженеру. Специалист проведет необходимые замеры, уточнит границы надела и технические характеристики постройки. Результатом его работы станет межевой план (для участка) и технический план (для дома).

Следующий шаг — подача заявления в Росреестр. Сделать это можно лично или через законного представителя, приложив подготовленные документы на электронном носителе. Как отмечают в ведомстве, для удобства граждан кадастровый инженер может взять на себя функцию подачи документов, направив их самостоятельно.

Замруководителя тульского Росреестра Наталья Болсуновская рекомендует жителям региона ответственно подходить к выбору специалиста.

«При выборе кадастрового инженера советуем обращать внимание на рейтинг профессионалов, который ежеквартально публикуется на официальном сайте Росреестра в разделе „Открытая служба“», — подчеркнула она.

В ведомстве также акцентируют внимание на важности наличия в ЕГРН сведений о границах участка. С марта прошлого года это является обязательным условием для совершения любых сделок с недвижимостью.

Если данные о границах отсутствуют, Росреестр будет вынужден приостановить учетно-регистрационные действия. Кроме того, официальной датой ввода дома в эксплуатацию считается день его постановки на кадастровый учет.