Историк и телеведущий Борис Якеменко расскажет тулякам об истории России

Также Борис Григорьевич ответит на вопросы читателей и проведет автограф-сессию.

Историк и телеведущий Борис Якеменко расскажет тулякам об истории России

Тульский филиал Исторического музея возобновляет просветительский проект «Исторический лекторий». Новый сезон откроет известный историк и телеведущий Борис Якеменко. Он представит в музее свои книги по истории России.

Издание «История России в рассказах и картинках» адресовано в первую очередь школьникам. Это увлекательная энциклопедия, рассказывающая о главных событиях истории нашей страны. В оформлении учтены особенности детского восприятия. Иллюстрации выполнены в стилистике визуального нарратива, отсылающего к русской летописной традиции.

Книгу «Культура Древней и Средневековой Руси» также можно назвать энциклопедией русской жизни. Она посвящена феномену русской культуры в ее самом широком проявлении: от форм гостеприимства и быта до литературы, архитектуры и иконописи. 

Кандидат исторических наук, автор книг по истории России, телеведущий Борис Григорьевич Якеменко ответит на вопросы читателей и проведет автограф-сессию.

Презентация состоится в четверг, 19 марта, в 16.00. Вход — по билетам в музей, количество билетов ограничено. Подробности по телефону: 77-31-65.

Другие статьи по темам
Событие
тульский филиал ГИМ Государственный исторический музей лекция встреча с писателем
Место
Тула
Погода в Туле 18 марта: до +10 и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 18 марта: до +10 и без осадков
сегодня, в 07:00, 80 797 3
Тульские чиновники потратили на доступ к VPN почти 65 млн рублей
Жизнь Тулы и области
Тульские чиновники потратили на доступ к VPN почти 65 млн рублей
вчера, в 22:20, 67 3744 -11
В Туле 26-летнюю работницу ТРЦ «Макси» сбил грузовой поезд
Дежурная часть
В Туле 26-летнюю работницу ТРЦ «Макси» сбил грузовой поезд
сегодня, в 09:40, 14 2092 1
В Пролетарском округе ограничат движение из-за празднования Ураза-Байрам
Жизнь Тулы и области
В Пролетарском округе ограничат движение из-за празднования Ураза-Байрам
вчера, в 09:35, 139 8901 -43

Нарушение учета скота: тульский фермер получил предупреждение за отсутствие меток у коров
Нарушение учета скота: тульский фермер получил предупреждение за отсутствие меток у коров
В тульском Росреестре рассказали, как правильно оформить участок и дом
В тульском Росреестре рассказали, как правильно оформить участок и дом

