Историк и телеведущий Борис Якеменко расскажет тулякам об истории России

Тульский филиал Исторического музея возобновляет просветительский проект «Исторический лекторий». Новый сезон откроет известный историк и телеведущий Борис Якеменко. Он представит в музее свои книги по истории России.

Издание «История России в рассказах и картинках» адресовано в первую очередь школьникам. Это увлекательная энциклопедия, рассказывающая о главных событиях истории нашей страны. В оформлении учтены особенности детского восприятия. Иллюстрации выполнены в стилистике визуального нарратива, отсылающего к русской летописной традиции.

Книгу «Культура Древней и Средневековой Руси» также можно назвать энциклопедией русской жизни. Она посвящена феномену русской культуры в ее самом широком проявлении: от форм гостеприимства и быта до литературы, архитектуры и иконописи.

Кандидат исторических наук, автор книг по истории России, телеведущий Борис Григорьевич Якеменко ответит на вопросы читателей и проведет автограф-сессию.

Презентация состоится в четверг, 19 марта, в 16.00. Вход — по билетам в музей, количество билетов ограничено. Подробности по телефону: 77-31-65.