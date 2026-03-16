  К концу 2026 года у тульских школьников появятся единые учебники по основным предметам
К концу 2026 года у тульских школьников появятся единые учебники по основным предметам

Это русский язык, литература, химия, физика, биология и труд.

Фото Алексея Пирязева.

В следующем учебном году школьники начнут осваивать новый учебный предмет — «Духовно-нравственная культура России». Специальные учебные пособия для этого курса уже готовят для школьных учреждений.

Президент Владимир Путин утвердил комплексный план мероприятий по развитию математического и естественно-научного образования в школах. В рамках этого плана предусмотрено создание единых учебных пособий, разработка которых проходит под научным руководством Российской академии наук.

В федеральном перечне учебников до конца 2026 года появятся следующие издания:

  • Учебники по русскому языку, литературе, химии, физике и биологии для 10–11-х классов.
  • Единые учебники по технологии (труду) для учащихся средних классов (5–9-е классы).

«Единые учебники — это фундамент единого образовательного пространства и повышение качества образования. Запрос на единые учебники есть, и он назревал давно. Можно долго спорить о том, какой учебник лучше (одного автора или другого), и найти как плюсы, так минусы. Важно, чтобы учебники оставались живыми и современными», — отметил кандидат педагогических наук Александр Шумилин.

сегодня, в 16:36
