Мусор, ямы на дорогах, текущие крыши: за неделю туляки отправили в правительство 1128 жалоб

Качество отработки обращений граждан, поступающих в Ситуационный центр, вновь стало главной темой еженедельного оперативного совещания, которое провел губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Глава региона продолжает практику публичных отчетов руководителей муниципалитетов, оказавшихся в так называемой «красной зоне» по количеству нареканий от жителей.

С докладом о ситуации выступила заместитель директора по общественно-политическому направлению Ситуационного центра Ксения Громова.

Согласно представленным данным, с 8 по 14 марта в центр поступило 1128 обращений. Анализ показал, что тройка самых острых проблем остается неизменной: вывоз мусора (ТКО), состояние дорог и протечки кровель.

Мусорный коллапс

Наибольшее количество вопросов у жителей региона вызвал вывоз твердых коммунальных отходов — 527 обращений. Основная нагрузка легла на областную столицу, а также Новомосковск и Алексин. Ксения Громова назвала конкретные адреса, где ситуация с накоплением мусора стоит наиболее остро. В Туле это проспект Ленина, улицы Замочная, Рязанская и Ключевая, а также Чапаевский проезд и поселок Льва Толстого. В Новомосковске жалобы фиксируются на улицах Садовского и Мира.

Дороги

Второй по масштабу темой стали разбитые дороги. За неделю поступило 328 жалоб на аварийное состояние асфальтового покрытия. Лидерами антирейтинга вновь стали Тула, Алексин и Донской. Жители жалуются на глубокие ямы на Красноармейском проспекте и Новомедвенском проезде в оружейной столице, на улице Мичурина в Донском и на площади Победы в Алексине. Проблемным остается и состояние дорог в пригороде: сигнал поступил из села Хрущево (ул. Новый Путь).

Потопы

Замыкает тройку лидеров традиционная весенняя проблема — течь кровель. Получено 273 обращения. Наибольшие сложности зафиксированы в многоквартирных домах Богородицка (ул. Урицкого), Ефремова (ул. Молодежная) и Узловой (ул. Заводская, Горняцкая, Квартал 50 лет Октября). В областном центре потоки воды с крыш беспокоят жителей улицы Чаплыгина, а в Ясногорском районе — поселок Первомайский.

Заслушав доклад, Дмитрий Миляев поручил профильным ведомствам провести детальный анализ отработки каждого из перечисленных адресов, чтобы понять причины затягивания решений и сроки ликвидации проблем.

Плитка и светофор

В ходе совещания был рассмотрен и ряд локальных, но не менее важных для людей ситуаций в Туле. Так, поступила жалоба на неработающий светофор на пешеходном переходе на Новомосковском шоссе. Глава администрации Тулы Илья Беспалов доложил, что работа устройства уже восстановлена. Еще один инцидент касался сломанной плитки на пешеходном переходе на улице Металлургов. Здесь ремонт придется отложить до наступления стабильно теплой погоды (не ниже +10 градусов).

Газификация Теребуша

Жители деревни Теребуш Венёвского района пожаловались на затягивание долгожданного пуска газа в свои дома. Как пояснил заместитель главы администрации муниципалитета Павел Козлов, техническая возможность для подачи газа создана. Из 83 домовладений восемь полностью готовы к пуску. Остальным собственникам необходимо завершить подготовительные работы внутри участков и домов. Чтобы ускорить процесс и снять все вопросы, на 20 марта запланирован сход граждан с участием представителей «Газпром газораспределение Тула» и соцзащиты. Дмитрий Миляев подчеркнул, что профильные министерства должны подключиться к информированию людей, чтобы помочь им быстрее пройти все необходимые процедуры и получить газ.

Вопросы семей защитников

Отдельным блоком губернатор рассмотрел выполнение ранее данных поручений по обращениям родственников участников СВО. Илья Беспалов отчитался, что ремонт подъездной дороги к деревне Никитино и дороги по улице Парковая в селе Алешня планируется завершить до 1 сентября. Это позволит продлить маршрут школьного автобуса до Никитино. Глава администрации Щекинского района Александр Гамбург доложил о решении коммунальных проблем: разработан план подключения к централизованной канализации дома на улице Железнодорожной (работы завершат до 1 августа), а дорога на улице Бытовая будет заасфальтирована до 1 сентября. Дмитрий Миляев дал поручение не дожидаться письменных ответов, а уже сегодня связаться с заявителями и в устной форме сообщить им о принятых решениях и сроках.

Паводок и эпизоотическая безопасность

Помимо работы с обращениями граждан, участники совещания обсудили подготовку региона к безаварийному пропуску паводковых вод и эпизоотическую обстановку. Зампред правительства Алексей Степин доложил, что организовано взаимодействие с сельхозпроизводителями, усилен контроль за ввозом и вывозом скота. План вакцинации животных выполняется, все необходимые препараты имеются в достаточном количестве.