У туляка забрали 120 гектаров земли за ненадлежащее использование участка

В Тульской области суд изъял земельный участок площадью 119,81 гектара у владельца, который не использовал его по назначению.

Дело началось в 2023 году, когда специалисты Россельхознадзора проверили участок в бывшем Ленинском районе. Земля, предназначенная для сельского хозяйства, простаивала без использования.

Специалистами Россельхознадзора неоднократно выдавались предписания владельцу об устранении нарушений земельного законодательства, однако меры так и не были приняты.

Летом 2025 года Россельхознадзор передал материалы проверки в министерство имущественных и земельных отношений Тульской области, которое инициировало судебное разбирательство о лишении собственника прав на землю.

В феврале 2026 года суд удовлетворил иск и изъял участок, передав его на публичные торги. Решение вступило в силу 10 марта.