  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. У туляка забрали 120 гектаров земли за ненадлежащее использование участка - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

У туляка забрали 120 гектаров земли за ненадлежащее использование участка

Землю реализовали с торгов.

У туляка забрали 120 гектаров земли за ненадлежащее использование участка
Фото freepik.com.

В Тульской области суд изъял земельный участок площадью 119,81 гектара у владельца, который не использовал его по назначению.

Дело началось в 2023 году, когда специалисты Россельхознадзора проверили участок в бывшем Ленинском районе. Земля, предназначенная для сельского хозяйства, простаивала без использования. 

Специалистами Россельхознадзора неоднократно выдавались предписания владельцу об устранении нарушений земельного законодательства, однако меры так и не были приняты.

Летом 2025 года Россельхознадзор передал материалы проверки в министерство имущественных и земельных отношений Тульской области, которое инициировало судебное разбирательство о лишении собственника прав на землю.

В феврале 2026 года суд удовлетворил иск и изъял участок, передав его на публичные торги. Решение вступило в силу 10 марта.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 11:52 +2
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
Россельхознадзор земля
Погода в Туле 13 марта: малооблачно и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 13 марта: малооблачно и без осадков
сегодня, в 07:00, 113 1117 6
Тулякам прислали фейковые квитанции за ЖКУ
Жизнь Тулы и области
Тулякам прислали фейковые квитанции за ЖКУ
сегодня, в 09:00, 33 2901 4
Где в Туле 13 марта не будет света
Жизнь Тулы и области
Где в Туле 13 марта не будет света
вчера, в 22:00, 73 1969 1
В Донском обрушилась часть стены жилого дома: пострадавших нет
Жизнь Тулы и области
В Донском обрушилась часть стены жилого дома: пострадавших нет
сегодня, в 10:45, 18 688 2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской детской областной больнице 20 марта пройдет день открытых дверей
В Тульской детской областной больнице 20 марта пройдет день открытых дверей
Улицу Рязанскую будут перекрывать по ночам с 16 по 23 марта
Улицу Рязанскую будут перекрывать по ночам с 16 по 23 марта

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.