Улицу Рязанскую будут перекрывать по ночам с 16 по 23 марта

На следующей неделе изменится схема движения под Орловским путепроводом. О временных ограничениях предупредила администрация Тулы.
С 16 по 23 марта проезд под путепроводом по ул. Рязанской будет закрыт каждый день с 23.00 до 6.00.
На это время для всех видов транспорта введен объезд:
- Легковые автомобили и автобусы последуют по специально организованному маршруту объезда.
- Грузовой транспорт перенаправят по второстепенным улицам города. Данные о маршрутах для крупногабаритного транспорта уже внесены в систему «Росдормониторинга».
Водителей просят заранее планировать маршрут с учетом новых обстоятельств.