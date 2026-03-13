  1. Моя Слобода
Улицу Рязанскую будут перекрывать по ночам с 16 по 23 марта

Это связано с ремонтом путепровода. На это время для всех видов транспорта введен объезд.

Фото Алексея Пирязева.

На следующей неделе изменится схема движения под Орловским путепроводом. О временных ограничениях предупредила администрация Тулы.

С 16 по 23 марта проезд под путепроводом по ул. Рязанской будет закрыт каждый день с 23.00 до 6.00.

На это время для всех видов транспорта введен объезд:

  • Легковые автомобили и автобусы последуют по специально организованному маршруту объезда.
  • Грузовой транспорт перенаправят по второстепенным улицам города. Данные о маршрутах для крупногабаритного транспорта уже внесены в систему «Росдормониторинга».

Водителей просят заранее планировать маршрут с учетом новых обстоятельств.

Фотограф:
сегодня, в 11:29 +1
Событие
ограничение движения Орловский путепровод
Место
Тула
