Улицу Рязанскую будут перекрывать по ночам с 16 по 23 марта

Это связано с ремонтом путепровода. На это время для всех видов транспорта введен объезд.

Фото Алексея Пирязева.

На следующей неделе изменится схема движения под Орловским путепроводом. О временных ограничениях предупредила администрация Тулы.

С 16 по 23 марта проезд под путепроводом по ул. Рязанской будет закрыт каждый день с 23.00 до 6.00.

На это время для всех видов транспорта введен объезд:

Легковые автомобили и автобусы последуют по специально организованному маршруту объезда.

Грузовой транспорт перенаправят по второстепенным улицам города. Данные о маршрутах для крупногабаритного транспорта уже внесены в систему «Росдормониторинга».

Водителей просят заранее планировать маршрут с учетом новых обстоятельств.