В Тульской детской областной больнице 20 марта пройдет день открытых дверей

В пятницу, 20 марта, в Тульской детской областной клинической больнице на ул. Бондаренко будут вести прием детские врачи.



Юных пациентов осмотрят 13 специалистов: оториноларинголог, кардиолог, офтальмолог, травматолог, невролог, пульмонолог, педиатр, детский онколог, хирург, акушер-гинеколог, психиатр, аллерголог, детский уролог-андролог.

Нужна предварительная запись на прием. Звонки принимаются с 9.00 до 16.00 по телефону: 8 (4872) 48-50-05. О невозможности прийти на прием просьба также сообщать по указанному телефону.

С собой надо взять: страховой медицинский полис ребёнка, СНИЛС, свидетельство о рождении или паспорт ребёнка, выписку из амбулаторной карты или амбулаторную карту, результаты медицинских обследований и анализов (при наличии).