В Тульской области семь земских участковых получили по миллиону рублей

Программу запустили с 1 февраля.

Фото из архива Myslo.

Семеро полицейских получили по одному миллиону рублей в рамках новой программы поддержки сельских участковых. Программу запустили 1 февраля. 

Выплату получают участковые до 35 лет, которые приезжают служить в населенные пункты с населением до 5 тысяч человек. Главное — отработать в регионе не меньше пяти лет, из них 3 года — участковыми.

«Программа востребована. Мы и дальше будем создавать условия для укомплектования кадрами нашей правоохранительной системы», — отметил глава региона Дмитрий Миляев. 

Напомним, губернатор объявил о программе на заседании коллегии УМВД в конце января. 

 

сегодня, в 16:06 0
