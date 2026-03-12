В Тульской области семь земских участковых получили по миллиону рублей

Фото из архива Myslo.

Семеро полицейских получили по одному миллиону рублей в рамках новой программы поддержки сельских участковых. Программу запустили 1 февраля.

Выплату получают участковые до 35 лет, которые приезжают служить в населенные пункты с населением до 5 тысяч человек. Главное — отработать в регионе не меньше пяти лет, из них 3 года — участковыми.

«Программа востребована. Мы и дальше будем создавать условия для укомплектования кадрами нашей правоохранительной системы», — отметил глава региона Дмитрий Миляев.

Напомним, губернатор объявил о программе на заседании коллегии УМВД в конце января.