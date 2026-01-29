Дмитрий Миляев на заседании коллегии УМВД объявил о программе «Земский участковый»

Речь о единовременной выплате в размере 1 млн рублей.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сегодня, 29 января, на расширенном заседании коллегии УМВД по Тульской области сообщил о старте программы «Земский участковый».

Так, участковые уполномоченные полиции до 35 лет, работающие в сельской местности, получат единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей. Программу запустят с 1 февраля.

«Уверен, что эти меры позволят сохранить профессиональный кадровый состав и привлечь новых специалистов на службу в органы внутренних дел», — сказал Дмитрий Миляев.

Дополнительные выплаты будут осуществляться за счет средств областного бюджета. Порядок их выдачи и возвращения в случае досрочного увольнения будет утвержден министерством труда и социальной защиты совместно с профильными ведомствами.