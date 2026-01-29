  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Дмитрий Миляев на заседании коллегии УМВД объявил о программе «Земский участковый» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Дмитрий Миляев на заседании коллегии УМВД объявил о программе «Земский участковый»

Речь о единовременной выплате в размере 1 млн рублей.

Дмитрий Миляев на заседании коллегии УМВД объявил о программе «Земский участковый»

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сегодня, 29 января, на расширенном заседании коллегии УМВД по Тульской области сообщил о старте программы «Земский участковый». 

Так, участковые уполномоченные полиции до 35 лет, работающие в сельской местности, получат единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей. Программу запустят с 1 февраля. 

«Уверен, что эти меры позволят сохранить профессиональный кадровый состав и привлечь новых специалистов на службу в органы внутренних дел», — сказал Дмитрий Миляев.

Дополнительные выплаты будут осуществляться за счет средств областного бюджета. Порядок их выдачи и возвращения в случае досрочного увольнения будет утвержден министерством труда и социальной защиты совместно с профильными ведомствами. 

 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
29 января, в 11:22 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
земский участковый дмитрий миляев УМВД России по Тульской области
Тула избавится от «трамвайного проклятия»: рельсы пообещали отремонтировать весной
Жизнь Тулы и области
Тула избавится от «трамвайного проклятия»: рельсы пообещали отремонтировать весной
сегодня, в 13:15, 93 2821 1
«Я с вас живых не слезу»: Дмитрий Миляев недоволен работой общественного транспорта и УК
Жизнь Тулы и области
«Я с вас живых не слезу»: Дмитрий Миляев недоволен работой общественного транспорта и УК
сегодня, в 15:07, 63 2016 -18
В Туле прокуратура не нашла опасных сосулек в доме на Плеханова, где травмировался мужчина
Жизнь Тулы и области
В Туле прокуратура не нашла опасных сосулек в доме на Плеханова, где травмировался мужчина
сегодня, в 17:09, 38 1439 -1
Погода в Туле 2 февраля: небольшой снег и до минус 27 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 2 февраля: небольшой снег и до минус 27 градусов
сегодня, в 07:15, 94 1699 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Замминистра МВД Александр Кравченко поблагодарил Дмитрия Миляева за работу
Замминистра МВД Александр Кравченко поблагодарил Дмитрия Миляева за работу
В Ясногорском районе мотоциклиста осудили за пьяное вождение
В Ясногорском районе мотоциклиста осудили за пьяное вождение

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.