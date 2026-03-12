В Ясной Поляне заметили первых скворцов

Говорят, это верный знак того, что началась настоящая весна.

Фото музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».

В музее-усадьбе Льва Толстого «Ясная Поляна» местные жители и гости заметили первых скворцов, вернувшихся после зимовки. Эти перелетные птицы символизирует приход долгожданной весны.

Скворцы одними из первых объявляются в средней полосе России. Обычно птицы появляются небольшими группами и вскоре начинают искать подходящие места для устройства гнезд.

По словам орнитологов, скворцы — уникальные пересмешники. Они виртуозно копируют пение других птиц, лай собак, кваканье лягушек и даже могут имитировать человеческую речь.