В Ясной Поляне заметили первых скворцов

Говорят, это верный знак того, что началась настоящая весна.

В Ясной Поляне заметили первых скворцов
Фото музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».

В музее-усадьбе Льва Толстого «Ясная Поляна» местные жители и гости заметили первых скворцов, вернувшихся после зимовки. Эти перелетные птицы символизирует приход долгожданной весны. 

photo_2026-03-12_15-21-33.jpg

Скворцы одними из первых объявляются в средней полосе России. Обычно птицы появляются небольшими группами и вскоре начинают искать подходящие места для устройства гнезд.

По словам орнитологов, скворцы — уникальные пересмешники. Они виртуозно копируют пение других птиц, лай собак, кваканье лягушек и даже могут имитировать человеческую речь. 

сегодня, в 15:45
