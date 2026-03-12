Погода в Туле 13 марта: малооблачно и без осадков

Фото Алексея Пирязева

В пятницу в регионе будет малооблачно. Без осадков, в утренние часы возможна гололедица.

Ветер юго-западный, до семи метров в секунду. Температура ночью – от -2 до +3, днём – от +9 до +14. Атмосферное давление – 750-755 мм рт. ст.