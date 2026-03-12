  1. Моя Слобода
Погода в Туле 13 марта: малооблачно и без осадков

Днём ожидается до 14 градусов тепла.

Фото Алексея Пирязева

В пятницу в регионе будет малооблачно. Без осадков, в утренние часы возможна гололедица.

Ветер юго-западный, до семи метров в секунду. Температура ночью – от -2 до +3, днём  от +9 до +14. Атмосферное давление  750-755 мм рт. ст.

Фотограф:
сегодня, в 07:00 +6
