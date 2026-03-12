  1. Моя Слобода
Где в Туле 13 марта не будет света

Публикуем перечень адресов от «Тулгорэлектросетей».

Где в Туле 13 марта не будет света

С 9 до 17 часов без света останутся следующие дома:

  • Мясново: ул. Моторная, 4-64 (чётн.), 3-11 (нечётн.), 60-а, 62-а, 52-а, 54-а,
  • 2-й пр-д, 2а-д, 1-а-г, 1-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.), 13-а, 13-б, 20-а,
  • 4-й пр-д, 1-13 (нечётн.),
  • ул. Кабакова, 35, 36, 32-б, 32-в, 34,
  • ул. Чмутова, 130-160 (чётн.), 85-а, 156-а, 158-б,
  • 2-й Полюсный пр-д, 2-12 (чётн.), 1-9 (нечётн.),
  • 18-й пр-д, 10-18 (чётн.), 9,
  • 6-й пр-д, 1-19 (нечётн.), 2-24 (чётн.), 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 2-а, 2-б,
  • ул. Ленина, 2-22 (чётн.), 1-15, 21 (нечётн.),
  • ул. Пионерская, 10-17,
  • 9-й пр-д, 6-40 (чётн.), 37-53 (нечётн.), 12-а, 22-а, 36-а, 38-а,
  • ул. Воздухофлотская, 48-54 (чётн.),
  • 10-й пр-д, 21, 22, 39,
  • ул. Кабакова, 56-78 (чётн.), 53-а,
  • 11-й пр-д, 11-39 (нечётн.), 10-38 (чётн.), 12-а, 13-а, 17-а, 30-а, 32-а, 33-б, 35-а,
  • 12-й пр-д, 9-21 (нечётн.), 10-22 (чётн.), 11-а, 14-а,
  • ул. Полюсная, 9, 11, 13.

сегодня, в 22:00 +1
Другие статьи по темам
Событие
нет света плановые отключения электроэнергии где в Туле отключат свет
Место
Тула
