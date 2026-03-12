  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Новомосковске спасатели соревновались в ликвидации последствий ДТП: фоторепортаж - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Новомосковске спасатели соревновались в ликвидации последствий ДТП: фоторепортаж

За первое место боролись восемь команд

В Новомосковске спасатели соревновались в ликвидации последствий ДТП: фоторепортаж
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

На базе Учебно-консультационного центра аварийно-спасательных формирований им. В. В. Никулина состоялись областные соревнования на звание «Лучшая команда Тульской области по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации ЧС на автотранспорте в 2026 году».

В них приняли участие 4 команды от пожарно-спасательных отрядов, а также команды специализированной пожарно-спасательной части, Тульского спасательного центра МЧС России и 2 команды Центра аварийно-спасательных формирований.

Спасатели на время продемонстрировали навыки деблокировки условно пострадавших пассажиров автомобиля, попавшего в ДТП, оказания им первой помощи, а также ликвидировали условное возгорание транспортного средства.

По результатам соревнований призовые места распределились следующим образом:

  • 1 место –  команда 3 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда,
  • 2 место – команда 30 пожарно-спасательной части 4 пожарно-спасательного отряда,
  • 3 место – команда 29 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда.

Победители получили переходящий кубок и продолжат участие в соревнованиях на уровне Центрального федерального округа.

Среди команд, участвующих вне конкурса, лучшее время показал Тульский спасательный центр МЧС России, второе и третье место заняли команды Центра аварийно-спасательных формирований.

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 08:00 +1
Другие статьи по темам
Событие
ГУ МЧС России по Тульской области соревнования спасатели
Место
Тульская область Новомосковск
Погода в Туле 13 марта: малооблачно и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 13 марта: малооблачно и без осадков
сегодня, в 07:00, 95 800 6
Где в Туле 13 марта не будет света
Жизнь Тулы и области
Где в Туле 13 марта не будет света
вчера, в 22:00, 68 1763 1
Тульских школьников переводят в MAX для защиты от деструктивного контента
Жизнь Тулы и области
Тульских школьников переводят в MAX для защиты от деструктивного контента
вчера, в 12:42, 119 2879 -34
Тулякам прислали фейковые квитанции за ЖКУ
Жизнь Тулы и области
Тулякам прислали фейковые квитанции за ЖКУ
сегодня, в 09:00, 19 1138 3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Присяжные признали тульского экс-сенатора Савельева заказчиком убийства своего партнера
Присяжные признали тульского экс-сенатора Савельева заказчиком убийства своего партнера
Погода в Туле 13 марта: малооблачно и без осадков
Погода в Туле 13 марта: малооблачно и без осадков

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.