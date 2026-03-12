В Новомосковске спасатели соревновались в ликвидации последствий ДТП: фоторепортаж

За первое место боролись восемь команд

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

На базе Учебно-консультационного центра аварийно-спасательных формирований им. В. В. Никулина состоялись областные соревнования на звание «Лучшая команда Тульской области по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации ЧС на автотранспорте в 2026 году».

В них приняли участие 4 команды от пожарно-спасательных отрядов, а также команды специализированной пожарно-спасательной части, Тульского спасательного центра МЧС России и 2 команды Центра аварийно-спасательных формирований.

Спасатели на время продемонстрировали навыки деблокировки условно пострадавших пассажиров автомобиля, попавшего в ДТП, оказания им первой помощи, а также ликвидировали условное возгорание транспортного средства.

По результатам соревнований призовые места распределились следующим образом:

1 место – команда 3 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда,

2 место – команда 30 пожарно-спасательной части 4 пожарно-спасательного отряда,

3 место – команда 29 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда.

Победители получили переходящий кубок и продолжат участие в соревнованиях на уровне Центрального федерального округа.

Среди команд, участвующих вне конкурса, лучшее время показал Тульский спасательный центр МЧС России, второе и третье место заняли команды Центра аварийно-спасательных формирований.