  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле один из подъездов домов на Металлургов остался без газа из-за двух квартир - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Туле один из подъездов домов на Металлургов остался без газа из-за двух квартир

Газ в подъезде отключили неделю назад.

В Туле один из подъездов домов на Металлургов остался без газа из-за двух квартир
Фото из архива Myslo.

В редакцию обратились жители дома № 61 по ул. Металлургов с просьбой узнать, когда газоснабжение буде восстановлено.

В АО «Тулагоргаз» рассказали, что в доме проводились плановые работы по техническому обслуживанию газового оборудования с временной приостановкой подачи ресурса.

«По результатам опрессовки приборы зафиксировали падение давления, что указывает на утечку газа в одной из квартир. Для устранения неисправности и восстановления газоснабжения газовикам необходим доступ во все квартиры», — рассказали в компании.

До настоящего времени доступ не обеспечен в две квартиры (№ 13 и 17). Кроме этого, управляющая компания «ЖСО» не представила в адрес Тулагоргаза акты об исправности дымовых и вентиляционных каналов в доме.

Газоснабжение будет восстановлено после обеспечения доступа в указанные квартиры и проверки газового оборудования, предоставления актов ДВК.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 17:42 +1
Другие статьи по темам
Событие
нет газа
Тульская область вышла из состава учредителей завода-производителя водки «Путинка»
Жизнь Тулы и области
Тульская область вышла из состава учредителей завода-производителя водки «Путинка»
сегодня, в 16:46, 109 986 -3
По Туле только на танке! На каких тульских дорогах больше всего ям?
Жизнь Тулы и области
По Туле только на танке! На каких тульских дорогах больше всего ям?
сегодня, в 08:00, 98 5486 18
Haval не попал в список: в тульском минтрансе назвали модели авто, которые допустят к работе в такси
Жизнь Тулы и области
Haval не попал в список: в тульском минтрансе назвали модели авто, которые допустят к работе в такси
сегодня, в 11:24, 54 1883 0
В Туле дорожники начали заделывать ямы
Жизнь Тулы и области
В Туле дорожники начали заделывать ямы
сегодня, в 15:05, 47 927 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Губернатор Миляев предупредил туляков об опасности весеннего льда роликом в соцсетях
Губернатор Миляев предупредил туляков об опасности весеннего льда роликом в соцсетях
За два месяца на дорогах Тульской области сбили 29 пешеходов
За два месяца на дорогах Тульской области сбили 29 пешеходов

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.