В Туле один из подъездов домов на Металлургов остался без газа из-за двух квартир

Фото из архива Myslo.

В редакцию обратились жители дома № 61 по ул. Металлургов с просьбой узнать, когда газоснабжение буде восстановлено.

В АО «Тулагоргаз» рассказали, что в доме проводились плановые работы по техническому обслуживанию газового оборудования с временной приостановкой подачи ресурса.

«По результатам опрессовки приборы зафиксировали падение давления, что указывает на утечку газа в одной из квартир. Для устранения неисправности и восстановления газоснабжения газовикам необходим доступ во все квартиры», — рассказали в компании.

До настоящего времени доступ не обеспечен в две квартиры (№ 13 и 17). Кроме этого, управляющая компания «ЖСО» не представила в адрес Тулагоргаза акты об исправности дымовых и вентиляционных каналов в доме.

Газоснабжение будет восстановлено после обеспечения доступа в указанные квартиры и проверки газового оборудования, предоставления актов ДВК.