Губернатор Миляев предупредил туляков об опасности весеннего льда роликом в соцсетях

Мультик с предупреждением он опубликовал в своем телеграм-канале.

Губернатор Миляев предупредил туляков об опасности весеннего льда роликом в соцсетях

Смотрим:

Сейчас лед на водоемах Тульской области становится рыхлым и непредсказуемым. Он лишь кажется крепким, а на деле не выдержит даже ребенка. 

Почему весенний лёд опаснее зимнего?

  • Он не трещит перед тем, как провалиться. Если зимний лёд предупреждает треском, то весенний просто внезапно рассыпается под ногами.
  • Он пористый и слабый, особенно у берега, где быстро тает.
  • Даже если ночью подморозило, днём под солнцем структура льда разрушается.

Что делать, если вы провалились под лёд — советы МЧС

  • Не паникуйте. Широко раскиньте руки, чтобы не уйти с головой под воду.
  • Старайтесь выбраться на лёд грудью, наползая на край и забрасывая ноги.
  • Ползите туда, откуда пришли — там лёд уже проверен.
  • Зовите на помощь. Номера экстренных служб: 112 или 101.

сегодня, в 18:00 −3
