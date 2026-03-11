Губернатор Миляев предупредил туляков об опасности весеннего льда роликом в соцсетях

Мультик с предупреждением он опубликовал в своем телеграм-канале.

Смотрим:

Сейчас лед на водоемах Тульской области становится рыхлым и непредсказуемым. Он лишь кажется крепким, а на деле не выдержит даже ребенка.

Почему весенний лёд опаснее зимнего?

Он не трещит перед тем, как провалиться. Если зимний лёд предупреждает треском, то весенний просто внезапно рассыпается под ногами.

Он пористый и слабый, особенно у берега, где быстро тает.

Даже если ночью подморозило, днём под солнцем структура льда разрушается.

Что делать, если вы провалились под лёд — советы МЧС