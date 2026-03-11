Губернатор Миляев предупредил туляков об опасности весеннего льда роликом в соцсетях

Смотрим:
Сейчас лед на водоемах Тульской области становится рыхлым и непредсказуемым. Он лишь кажется крепким, а на деле не выдержит даже ребенка.
Почему весенний лёд опаснее зимнего?
- Он не трещит перед тем, как провалиться. Если зимний лёд предупреждает треском, то весенний просто внезапно рассыпается под ногами.
- Он пористый и слабый, особенно у берега, где быстро тает.
- Даже если ночью подморозило, днём под солнцем структура льда разрушается.
Что делать, если вы провалились под лёд — советы МЧС
- Не паникуйте. Широко раскиньте руки, чтобы не уйти с головой под воду.
- Старайтесь выбраться на лёд грудью, наползая на край и забрасывая ноги.
- Ползите туда, откуда пришли — там лёд уже проверен.
- Зовите на помощь. Номера экстренных служб: 112 или 101.