За два месяца на дорогах Тульской области сбили 29 пешеходов

Инспекторы призывают соблюдать осторожность.

Фото Дмитрия Дзюбина.

Госавтоинспекция по Тульской области предупреждает, что весной традиционно повышается количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

Только за первые два месяца 2026 года произошло 29 таких случаев, в которых пострадали 28 человек, один случай закончился трагически.

Большинство аварий — 21 ДТП — случилось вне установленных пешеходных переходов.

Инспекторы напоминают пешеходам о соблюдении элементарных мер безопасности:

  • даже если дорога кажется пустой, дождитесь зеленого сигнала светофора;
  • никогда не смотрите в смартфон или планшет, пересекая улицу;
  • выбирайте яркие элементы гардероба, чтобы быть заметнее;
  • родителям важно показывать детям личный пример правильного поведения на дороге и объяснять правила перехода улиц.

Фотограф:
сегодня, в 17:15 +1
Место
Тульская область
Прочее
пешеход тульская Госавтоинспекция
