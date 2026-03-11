За два месяца на дорогах Тульской области сбили 29 пешеходов

Госавтоинспекция по Тульской области предупреждает, что весной традиционно повышается количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.
Только за первые два месяца 2026 года произошло 29 таких случаев, в которых пострадали 28 человек, один случай закончился трагически.
Большинство аварий — 21 ДТП — случилось вне установленных пешеходных переходов.
Инспекторы напоминают пешеходам о соблюдении элементарных мер безопасности:
- даже если дорога кажется пустой, дождитесь зеленого сигнала светофора;
- никогда не смотрите в смартфон или планшет, пересекая улицу;
- выбирайте яркие элементы гардероба, чтобы быть заметнее;
- родителям важно показывать детям личный пример правильного поведения на дороге и объяснять правила перехода улиц.