За два месяца на дорогах Тульской области сбили 29 пешеходов

Фото Дмитрия Дзюбина.

Госавтоинспекция по Тульской области предупреждает, что весной традиционно повышается количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

Только за первые два месяца 2026 года произошло 29 таких случаев, в которых пострадали 28 человек, один случай закончился трагически.

Большинство аварий — 21 ДТП — случилось вне установленных пешеходных переходов.

Инспекторы напоминают пешеходам о соблюдении элементарных мер безопасности: