По каким адресам в Туле 12 марта отключат электричество

Плановые работы пройдут с 9 до 17 часов.

Обесточены будут следующие дома:

  • Красноармейский пр-т, 15, 19-а, 26, 28, 32,
  • ул. Сойфера, 19,
  • ул. Хворостухина, 11, 11-а, 13,
  • ул. Рязанская, 38, 40,
  • ул. Первомайская, 3, 3-а,
  • пр. Ленина, 63, 67,
  • ул. М. Тореза, 10,
  • ул. Декабристов, 111-139 (нечётн.), 158, 164,
  • пер. Докучаева, 1-6,
  • пер. Комарова, 2-6 (чётн.), 1, 3,
  • пер. Мусоргского, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
  • пр-д Вильямса, 1, 2,
  • ул. Докучаева, 30-46 (чётн.), 29-43 (нечётн.), 33-а,
  • пер. 2-й Комбайновый, 1, 2, 3, 4, 6,
  • пр-д Вильямса, 3,
  • ул. Комбайновая, 16, 17, 18,
  • ул. Мусоргского, 8, 10,
  • 1-я Песчаная, 18-27,
  • 5-й Песчаный пр-д, 2-8 (чётн.), 1, 3,
  • ул. Свободы, 23, 23-а, 24, 29, 29-а, 32,
  • ул. Ф. Энгельса, 32-а стр. 1.

сегодня, в 22:00 0
