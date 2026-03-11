По каким адресам в Туле 12 марта отключат электричество

Обесточены будут следующие дома:
- Красноармейский пр-т, 15, 19-а, 26, 28, 32,
- ул. Сойфера, 19,
- ул. Хворостухина, 11, 11-а, 13,
- ул. Рязанская, 38, 40,
- ул. Первомайская, 3, 3-а,
- пр. Ленина, 63, 67,
- ул. М. Тореза, 10,
- ул. Декабристов, 111-139 (нечётн.), 158, 164,
- пер. Докучаева, 1-6,
- пер. Комарова, 2-6 (чётн.), 1, 3,
- пер. Мусоргского, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
- пр-д Вильямса, 1, 2,
- ул. Докучаева, 30-46 (чётн.), 29-43 (нечётн.), 33-а,
- пер. 2-й Комбайновый, 1, 2, 3, 4, 6,
- пр-д Вильямса, 3,
- ул. Комбайновая, 16, 17, 18,
- ул. Мусоргского, 8, 10,
- 1-я Песчаная, 18-27,
- 5-й Песчаный пр-д, 2-8 (чётн.), 1, 3,
- ул. Свободы, 23, 23-а, 24, 29, 29-а, 32,
- ул. Ф. Энгельса, 32-а стр. 1.