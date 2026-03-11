В Тульской области два приятеля оборудовали наркоплантацию в морском контейнере

Злоумышленники задержаны сотрудниками полиции, возбуждено и расследуется уголовное дело.

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД России пресекли преступную деятельность ранее не судимых 43-летнего жителя Калужской области и его 33-летнего знакомого из Тверской области.

Мужчины были задержаны в Алексинском районе неподалёку от д. Ботни. На земельном участке, принадлежащем калужанину, они устроили ферму для выращивания конопли.

2.jpg

Тепловые лампы, вентиляция и устройства для увлажнения воздуха располагались в морском контейнере. Там же были обнаружены 100 кустов конопли, а также около 8 кг марихуаны.

По данным оперативников, задержанные растили каннабис и изготавливали из него наркотик для сбыта через «закладки». Возбуждено и расследуется уголовное дело, оба фигуранта заключены под стражу.

11 марта, в 21:21 0
УМВД России по Тульской области полиция наркотики плантация для выращивания конопли марихуана преступление
Тульская область Алексинский район
