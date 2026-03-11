В Туле на 74-м году жизни скончался известный журналист Борис Играев

Фото из архива Myslo

В среду, 11 марта, после тяжёлой и продолжительной болезни в Туле скончался известный журналист Борис Играев. 2 марта ему исполнилось 73 года. Более 30 лет Борис Анатольевич посвятил журналистике, работал в газете «Молодой коммунар», прошел путь от корреспондента до шеф-редактора.

С 1979 года Борис Играев был членом Союза журналистов России. В 1999 году ему было присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФ». В 2002 году Бориса Играева избрали на пост председателя Союза журналистов Тульской области, который он занимал почти 20 лет.

Борис Анатольевич был кандидатом филологических наук, доцентом, 16 лет возглавлял кафедру журналистики ТулГУ. Опубликовал более 50 научных статей и монографий. Под его авторством вышли книги «Энциклопедия тульской журналистики» и «Бессмертный полк тульских журналистов».

Редакция Myslo приносит искренние соболезнования всем родным, близким, коллегам и ученикам Бориса Анатольевича.