  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В небе над Тульской областью уничтожено 13 беспилотников - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В небе над Тульской областью уничтожено 13 беспилотников

Пострадавших нет.

В небе над Тульской областью уничтожено 13 беспилотников

Днем 8 марта в небе на Тульской областью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили 13 украинских беспилотников. Пострадавших нет. Об этом в мессенджере МАХ написал губернатор Дмитрий Миляев.

«Хочу напомнить о правилах безопасности. Упавшие на землю БПЛА, как правило, содержат взрывчатые вещества. Приближаться к ним запрещено! Также нельзя брать в руки элементы от сдетонировавших БПЛА, они могут быть обработаны отравляющими веществами», — говорится в сообщении главы региона.

В случае обнаружения подозрительных предметов незамедлительно сообщайте по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 15:17 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
БПЛА
Погода в Туле 8 марта: без осадков и до +6 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 8 марта: без осадков и до +6 градусов
сегодня, в 07:30, 99 983 6
Губернатор Дмитрий Миляев поздравил тулячек с Международным женским днем
Жизнь Тулы и области
Губернатор Дмитрий Миляев поздравил тулячек с Международным женским днем
сегодня, в 08:00, 74 789 -6
Сити-менеджер Илья Беспалов поздравил тулячек с 8 Марта песней: видео
Жизнь Тулы и области
Сити-менеджер Илья Беспалов поздравил тулячек с 8 Марта песней: видео
сегодня, в 12:15, 34 806 5
В Туле из-за опасности атаки БПЛА отменили открытую тренировку фигуристок на Губернском катке
Жизнь Тулы и области
В Туле из-за опасности атаки БПЛА отменили открытую тренировку фигуристок на Губернском катке
сегодня, в 14:40, 28 531 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На Тулу надвигается непогода
На Тулу надвигается непогода
В Туле водитель трижды проигнорировал красный на светофорах
В Туле водитель трижды проигнорировал красный на светофорах

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.