В небе над Тульской областью уничтожено 13 беспилотников

Днем 8 марта в небе на Тульской областью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили 13 украинских беспилотников. Пострадавших нет. Об этом в мессенджере МАХ написал губернатор Дмитрий Миляев.

«Хочу напомнить о правилах безопасности. Упавшие на землю БПЛА, как правило, содержат взрывчатые вещества. Приближаться к ним запрещено! Также нельзя брать в руки элементы от сдетонировавших БПЛА, они могут быть обработаны отравляющими веществами», — говорится в сообщении главы региона.

В случае обнаружения подозрительных предметов незамедлительно сообщайте по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112.