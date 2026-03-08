  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле водитель трижды проигнорировал красный на светофорах - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Туле водитель трижды проигнорировал красный на светофорах

Видео с нарушителем появилось в Сети.

В Туле водитель трижды проигнорировал красный на светофорах

В группе «Автохамы и ДТП | Тула» в мессенджере МАХ опубликовали кадры, снятые в Зареченском и Центтальном районах Тулы. На записи видно, как водитель Volkswagen Passat трижды проигнорировал запрещающие сигналы на светофорах.

«Тула, ул. Октябрьская (перекрестки с ул. Литейной и с Оружейным переулком), перекресток ул. Советской и Красноармейского проспекта», - уточнил автор видео.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
В Туле водитель автобуса не захотел повернуть по ПДД
Дежурная часть
В Туле водитель автобуса не захотел повернуть по ПДД
вчера, в 20:00, 8 1180 1
В Туле водитель «семерки» решил, что его должны пропустить
Дежурная часть
В Туле водитель «семерки» решил, что его должны пропустить
вчера, в 14:15, 8 1359 0
На ул. Пузакова в Туле заметили «чудо»
Дежурная часть
На ул. Пузакова в Туле заметили «чудо»
6 марта, в 20:19, 11 2318 2
В центре Тулы встретили очень спешащего водителя маршрутки
Дежурная часть
В центре Тулы встретили очень спешащего водителя маршрутки
6 марта, в 17:39, 11 1396 0
Все новости сюжета

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 15:10 +1
Другие статьи по темам
Событие
автохам накажи автохама
Место
Тула
Погода в Туле 8 марта: без осадков и до +6 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 8 марта: без осадков и до +6 градусов
сегодня, в 07:30, 99 983 6
Губернатор Дмитрий Миляев поздравил тулячек с Международным женским днем
Жизнь Тулы и области
Губернатор Дмитрий Миляев поздравил тулячек с Международным женским днем
сегодня, в 08:00, 74 789 -6
В небе над Тульской областью уничтожено 13 беспилотников
Жизнь Тулы и области
В небе над Тульской областью уничтожено 13 беспилотников
сегодня, в 15:17, 41 1211 0
Сити-менеджер Илья Беспалов поздравил тулячек с 8 Марта песней: видео
Жизнь Тулы и области
Сити-менеджер Илья Беспалов поздравил тулячек с 8 Марта песней: видео
сегодня, в 12:15, 34 806 5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В небе над Тульской областью уничтожено 13 беспилотников
В небе над Тульской областью уничтожено 13 беспилотников
В Туле из-за опасности атаки БПЛА отменили открытую тренировку фигуристок на Губернском катке
В Туле из-за опасности атаки БПЛА отменили открытую тренировку фигуристок на Губернском катке

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.