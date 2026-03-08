На Тулу надвигается непогода

По прогнозу Тульского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 8 по 9 марта в регионе ожидается мокрый снег и гололедица, порывы ветра до 10 м/с. Температура по области ночью до -6 градусов. В связи с этим возможно осложнение дорожной обстановки.
Тульская Госавтоинспекция призывала автомобилистов быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию между транспортными средствами.
Сложные погодные условия требуют осторожности и от пеших участников дорожного движения. Пешеходы обязаны переходить проезжую часть дороги только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора.
Экипажи ДПС ориентированы на оказание незамедлительной помощи всем участникам дорожного движения, попавшим из-за непогоды в трудную ситуацию на дороге. Вы можете обращаться по телефонам (круглосуточно):
- дежурная часть ОБ ДПС Госавтоинспекции по г. Туле: 32-95-40 или 32-95-42,
- по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54,
- для связи через мобильное приложение (Telegram): +7-999-374-36-13,
- телефон Telegram «Сообщи о гололеде»: +7-999-347-05-98.