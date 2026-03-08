На Тулу надвигается непогода

Фото Алексея Пирязева.

По прогнозу Тульского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 8 по 9 марта в регионе ожидается мокрый снег и гололедица, порывы ветра до 10 м/с. Температура по области ночью до -6 градусов. В связи с этим возможно осложнение дорожной обстановки.

Тульская Госавтоинспекция призывала автомобилистов быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию между транспортными средствами.

Сложные погодные условия требуют осторожности и от пеших участников дорожного движения. Пешеходы обязаны переходить проезжую часть дороги только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора.

Экипажи ДПС ориентированы на оказание незамедлительной помощи всем участникам дорожного движения, попавшим из-за непогоды в трудную ситуацию на дороге. Вы можете обращаться по телефонам (круглосуточно):