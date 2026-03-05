В Узловой после проверки закрыли кафе «Чудо мангал»

Фото: Яндекс.Карты

Новомосковский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тульской области проанализировал информацию о первом кассовом чеке, выяснил, что владелец кафе «Чудо мангал», расположенного на ул. Гагарина в Узловой, не уведомил ведомство об открытии заведения.

В ходе надзорных мероприятий были выявлены грубые нарушения санитарного законодательства, которые могли серьёзно навредить здоровью посетителей: кровля над столом, где готовились блюда, протекает, в заведении нет моечного оборудования и раковины для рук.

По результатам проверки составлен протокол о временном запрете деятельности и направлен в суд для принятия решения. За непредставление уведомления в отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении.