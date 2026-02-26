До конца года архитекторы представят концепции продолжения тульской набережной

К разработке и обсуждению привлекут жителей региона.

Уже в этом году в Тульской области планируется разработать концепцию дальнейшего развития Тульской набережной.

Дмитрий Миляев поручил правительству региона уже в марте провести первое заседание рабочей группы, привлечь к обсуждению общественность и архитекторов. До конца года концепция с прописанными этапами ее реализации должна быть готова.

Напомним, губернатор анонсировал проект новой набережной в интервью медиаменеджеру Илье Степанову. Видео можно посмотреть здесь.

Общая протяженность проектируемого участка — 17 километров. По планам, начинать обустраивать набережную будут с центра города: музей оружия, ТРЦ «Макси», в разные стороны.