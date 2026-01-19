  1. Моя Слобода
Новая набережная, «дорогие» мигранты и прямая линия как у президента — интервью Дмитрия Миляева

Myslo публикует откровенный разговор тульского губернатора с медиаменеджером Ильей Степановым.

Фото Алексея Пирязева.

Дмитрий Миляев в откровенном диалоге с Ильей Степановым ответил на неожиданные, местами острые, местами личные вопросы. 

Они поговорили о его команде и первых итогах ее работы, о губернаторской dream team и о том, кого бы и за что он уволил. Коснулись темы миграционной политики и выборов, новых правил для одобрения проектов застройки и общению с туляками в соцсетях.

Почему не вынесли на народное голосование выбор имени для нового моста через Упу и почему еще не отремонтировали сгоревший госпиталь в центре Тулы? Какой будет новая тульская набережная?

А еще — личный блиц. Какие качества губернатор ценит в людях и в чем находит счастье? И все же какой он, Дмитрий Миляев: нудный или дотошный?

Смотрите большое интервью!

сегодня, в 07:44 −4
