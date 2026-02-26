Городские чиновники пообещали зареченцам расчистить дорогу от снега к... 11 марта

Привести детей в детский сад, расположенный на ул. Литейной — ежедневное испытание для родителей.

В редакцию Myslo обратились жители Зареченского района, которые больше недели не могут добиться от городской администрации расчистки тротуара и проезжей части на ул. Штыковой:

— Рядом находится детский сад, относящийся к Центру образования № 12. Каждое утро родителям с детьми приходится пробираться туда по узкой натоптанной тропинке. За всю зиму этот участок ни разу не убирался, здесь ежедневно застревают по 10-15 машин.

Около недели назад туляки написали в группу администрации Тулы «ВКонтакте». 20 февраля им ответил лично глава Илья Беспалов — пообещал, что уборку проведут в ближайшие 2-3 дня.

Но позже, после нового обильного снегопада, сроки работ неожиданно сдвинулись аж до 11 марта!

— Привести ребёнка в садик — настоящее испытание. Мы понимаем, что сейчас такая обстановка в любой части города, но доступ к социальному учреждению не должен быть ограничен ни для пешеходов, ни для автомобилистов! — жалуются читатели.