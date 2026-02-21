«Победа будет за нами, побеждает тот, кто не сдаётся»: Дмитрий Миляев произнес искреннюю речь ко Дню защитника Отечества

Фото правительства Тульской области.

В преддверии Дня защитника Отечества, 20 февраля, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев выступил с речью на праздничном мероприятии в Тульском академическом театре драмы, адресованном военнослужащим и их семьям.

В своем выступлении глава региона выразил глубокую благодарность всем, кто оказывает помощь военнослужащим и их семьям, а также поблагодарил руководителей силовых ведомств и их сотрудников, несущих службу и выполняющих важные задачи.

Напомним, принимая парад 9 мая, Дмитрий Миляев сказал проникновенные слова о том, что военнослужащие, в том числе тульские, вновь сражаются с нацизмом в зоне СВО. А в тылу жители региона помогают им, чем могут. Тульские предприятия продолжают создавать новые образцы вооружения, которые помогают в борьбе с противником.