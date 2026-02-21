Электрики «Россети» приехали на снегоходе и восстановили свет в селе Куркинского района

Фото «Россети Центр и Приволжье».

В селе Ситки Куркинского района Тульской области из-за сильных снегопадов и снежных заносов было нарушено электроснабжение. Дорожное сообщение отсутствовало.

Энергетики филиала «Тулэнерго» компании «Россети Центр и Приволжье» оперативно организовали выезд аварийной бригады. Преодолев 12 километров заснеженного бездорожья на снегоходе, специалисты добрались до места происшествия и быстро восстановили подачу электроэнергии.

Житель села поблагодарил специалистов за оперативность и профессионализм сотрудников.

В «Тулэнерго» подчеркивают, что даже в сложных погодных условиях специалисты прикладывают максимум усилий для надежного и бесперебойного снабжения электричеством жителей региона.