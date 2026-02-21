  1. Моя Слобода
В Туле водители вынуждали других нарушать ПДД

Фото с «неспортивным» поведением появилось с Сети.

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали кадр, снятый на ул. Лейтейзена, на участке между ул. Коминтерна и ул. Сойфера. На фото видно припаркованные у заснеженной обочины автомобили, которые невозможно объехать без нарушения правил дорожного движения.

«Только что (20 февраля, 17:01), на ул. Лейтейзена. Дорога превратилась в половину полосы», - написал автор снимка.

OAAfjdQNySAb6ymfXt2wjKqXNVcXXAN_tZOpOAQoIZimg4pgMtZISxpV6VGHt_2a_HZ30vwa_gn-5AFse2IsMf6M (1).jpg

 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
сегодня, в 15:05 −2
