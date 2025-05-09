Как в Туле прошел Парад Победы. Большой фоторепортаж

Фото Дмитрия Дзюбина.

Военный парад состоялся на площади Ленина в Туле 9 мая, в день 80-летия со дня Великой Победы.

Командовал парадом временно исполняющий обязанности заместителя командира 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии гвардии подполковник Евгений Ирьянов. Принимал парад временно исполняющий обязанности командира 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии гвардии полковник Роман Муравьев.

Перед началом парада с Днем Победы жителей и гостей региона поздравил Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

— Дорогие ветераны! Солдаты и офицеры! Уважаемые жители Тульской области! Поздравляю вас с 80-й годовщиной Великой Победы — нашим главным, священным праздником! Праздником героизма и мужества, отваги и стойкости, безграничной любви к Отечеству!

Этот знаменательный юбилей пронизан чувством глубочайшей благодарности ветеранам. Все они — не просто участники величайшей в мировой истории битвы. Они — Герои. Герои, которые не дрогнули и не сломались под натиском врага, выстояли и одержали сокрушительную победу! Герои, которые в тылу, преодолевая все тяготы военного лихолетья, обеспечивали фронт продовольствием, оружием, техникой, обмундированием.

Герои, которые в бесчеловечных условиях концлагерей, испытывая голод, боль и унижения, не предали свою страну. Герои, которые вместо детства встали в один строй с бойцами Красной армии и работали в тылу наравне со взрослыми. Каждый из них — герой, а вместе — народ-победитель! , — сказал губернатор.

Дмитрий Миляев подчеркнул, что именно наш народ принял на себя самый страшный удар фашистской Германии и стал той силой, которая смогла переломить ход Второй мировой войны.

— Наш народ стал надеждой всего человечества и принес спасение миру. Спасение, которое стоило нам миллионов жизней и разрушенных судеб! Спасение, которое стало самым грандиозным событием всех времен! Спасение, которое принесло мир и покой в дома сотен миллионов людей!

История не знает подобных примеров! Подвиг нашего народа навсегда стал частью героической истории не только России, но и всего человечества! Кто сегодня предпринимает жалкие попытки исказить историю? Кто хочет стереть из памяти подвиг советского народа? Кто бессовестно оскверняет памятники героям? Это — освобожденная нашим народом Европа! Это — потомки нацистов, которые сегодня пришли к власти в Европе! Это — наши вчерашние партнеры, обязанные своей жизнью народу-победителю, и предавшие память о подвиге советского солдата! У этой грязной игры только одна цель — уничтожение России как сильного, суверенного и независимого государства. Как и много лет назад, противники нашей страны сделали ставку на нацизм, разжигание межнациональной розни. Им не нравится наша самостоятельность, наша растущая сила и мощь, наша приверженность традиционным общечеловеческим ценностям! Они хотят подавить нашу волю, сломить наш дух, разрушить нашу страну.

Полигоном для сражения за свои преступные интересы они выбрали Украину и ее народ. Народ, который был близким нам по духу, который первым подвергся вероломному и жестокому нападению нацистской Германии, который нещадно бил фашистов до полной и безоговорочной Победы! Больно и горько видеть, как одурачили жителей Украины, навязали идеологию нацизма, сделали пешками и жертвами в чудовищной по своему замыслу политической игре, взрастили в их сердцах ненависть к России, — отметил Дмитрий Миляев.

Глава региона сказал, что сегодня, как и 80 лет назад, наши Вооруженные силы отстаивают право своей Родины на жизнь, с оружием в руках сражаются за будущее, дают жесткий отпор врагу, как наши деды и прадеды.

— Как и 80 лет назад, вся страна в едином порыве помогает нашей армии! Тула — город-герой. Мы помним и чтим лучшие традиции ее защитников, героев Тульской оборонительной операции. Сегодня наши парни подтверждают, что город-герой Тула — надежный щит России, яркий пример мужества и патриотизма. Наши оборонщики создают передовые образцы вооружения, снабжают ими армию, и доказывают этим, что Тула — по-прежнему главный арсенал России! Жители Тульской области в тылу делают все, чтобы помочь нашим бойцам.

Мы никогда не забудем имена героев, не жалевших себя на полях сражений во имя Отечества. Их имена навсегда останутся в наших сердцах! Вечная память всем павшим в годы Великой Отечественной войны: фронтовикам, партизанам, узникам концлагерей, мирным жителям, ставшим жертвами фашистской жестокости и бесчеловечности! Вечная память солдатам и офицерам, погибшим при исполнении воинского долга в других военных конфликтах. Вечная память нашим сегодняшним героям, павшим в ходе специальной военной операции, –сказал глава региона.

В память о погибших героях была объявлена минута молчания.

Дмитрий Миляев напомнил, что Президент России Владимир Путин объявил 2025-й год Годом защитника Отечества.

По традиции военный парад открыла сводная рота барабанщиков Тульского суворовского военного училища. За ними проследовала знаменная группа с Государственным флагом Российской Федерации и копией Знамени Победы. В ее составе — военнослужащие 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. За знаменной группой прошла рота почетного караула и военнослужащие в форме времен Великой Отечественной войны.

В параде участвовали воспитанники Тульского суворовского военного училища, кадеты Первомайской кадетской школы, Кадетского центра Юридического полицейского колледжа, Центра детско-юношеского туризма и патриотического воспитания, студенты Тульского института Всероссийского государственного университета юстиции, юнармейцы, Единого центра подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания молодежи Тульской области, сводный парадный расчет муниципальных образовательных учреждений города Тулы, курсанты Военного учебного центра при Тульском государственном университете, кадетского учебного центра имени Героя России Евгения Юрьевича Рындина.

Впервые в параде Победы приняли участие сводный парадный расчет ветеранов боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе, в зоне СВО и других военных конфликтов, а также сотрудники Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тульской области.

Торжественным маршем по площади прошли воины-десантники прославленной 106-й дивизии, в том числе участники специальной военной операции. В годы войны дивизия внесла серьезный вклад в разгром фашистов. 26 апреля в Туле отпраздновали 81-ю годовщину формирования дивизии.

Также в параде участвовали парадные расчеты Управления Федеральной службы судебных приставов по Тульской области, Федеральной противопожарной службы, Главного управления МЧС России по Тульской области и Тульского спасательного центра МЧС России.

В составе механизированной колонны прошла военная техника, состоящая на вооружении воздушно-десантных войск, Росгвардии. Также были представлены техника и вооружение, проектируемые и выпускаемые на тульских оборонных предприятиях.

Возглавил механизированную колонну легендарный советский танк Т-34. Затем проследовала «Катюша» — советская боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 на базе ЗИС-5.

Зрители увидели образцы современной военной техники, находящиеся на вооружении Министерства обороны и Воздушно-десантных войск. Во главе колонны прошли боевые машины десанта БМД-2, бронетранспортеры БТР-Д и БТР-82А, автомобили специального назначения «Тигр». Следом — КАМАЗы-5350 с 85-мм пушкой Д-44.

На площадь вышли бронетранспортер БТР-80 с экипажем, бронеавтомобили «Буран», вахтовый автобус «Урал», тяжелый бронированный специальный автомобиль «Астейс Патруль», пикапы Грейт Волл и багги «Чаборз М-6».

В составе механизированной колонны — образцы вооружения, в том числе выпускаемые на заводах Тулы. На параде представлены машины инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие», многофункциональная баллистическая радиолокационная станция для ствольной артиллерии, реактивная система залпового огня на шасси бронеавтомобиля «Тигр», подвижные разведывательные пункты ПРП-5 на гусеничной ходовой базе БМП-3 и на базе БТР-82А, подвижный узел связи на базе автомобиля «УАЗ» и мобильный комплект аппаратуры для приема и обработки радиотехнической информации на транспортной базе КАМАЗ, боевая машина огнеметчиков БМО-2, машины радиационной, химической и биологической разведки на базе БТР-80, специальное транспортное средство «ФАРИС», боевые машины самоходного противотанкового ракетного комплекса семейства «Корнет» на базе бронеавтомобилей «Тайфун-К» и автомобилей специального назначения «Тигр».

Замкнули колонну машины пехоты БМП-2М с боевым отделением «Бережок», боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С», машина технического обслуживания и обеспечения боевых действий комплекса «Панцирь» на базе автомобиля «КАМАЗ».

Коллективы Тульской областной филармонии, преподаватели и студенты Тульского областного колледжа культуры и искусства, а также творческие коллективы «Культурно-досугового центра» представили зрителям театрализованное историческое представление.

Сводный оркестр Тульского гарнизона под руководством главного военного дирижера Тульского гарнизона гвардии капитана Андрея Слелина и военного дирижера гвардии лейтенанта Вадима Лукаускиса представил парадное дефиле и попурри из песен военных лет.

Всего в параде было задействовано 66 единиц техники.

Парад Победы посмотрели ветераны Великой Отечественной войны, включая фронтовиков, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и узников фашистских концлагерей; уроженцы Тульской области — Герои Российской Федерации, герои труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы; ветераны боевых действий — участники различных войн и вооруженных конфликтов, участники СВО.

Также на трибунах были представители ветеранских организаций и молодежи из муниципальных образований Тульской области, из городов-героев России, а также официальные делегации из других стран.