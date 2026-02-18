В парке «Тульские засеки» в объектив фотоловушки попал заяц-русак

По словам специалистов, длинноухие часто «позируют» на камеру – это говорит о стабильном состоянии их популяции.

Кадр из видео

На территории национального парка «Тульские засеки» фотоловушка зафиксировала зайца-русака — одного из самых характерных и при этом скрытных обитателей открытых лесных пространств. Зимой русаки переселяются ближе к окраинам лесов и на возвышенные места с неглубоким снежным покровом.

В отличие от беляка, русак дольше сохраняет «полевой» рацион: он продолжает кормиться семенами и сухими травами, озимыми культурами и остатками огородных растений, выкапывая их из-под снега. Лишь при установлении глубокого снежного покрова зверь переходит преимущественно на побеги и кору деревьев и кустарников.

Русаки — территориальные животные с преимущественно сумеречной и ночной активностью. Специалисты национального парка отмечают, что регулярное появление зайца-русака на видеозаписях свидетельствует о стабильном состоянии популяции этого вида в «Тульских засеках». Фотоловушки работают в рамках программы мониторинга, позволяя изучать поведение животных без вмешательства в их естественную жизнь.