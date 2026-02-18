  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В парке «Тульские засеки» в объектив фотоловушки попал заяц-русак - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В парке «Тульские засеки» в объектив фотоловушки попал заяц-русак

По словам специалистов, длинноухие часто «позируют» на камеру – это говорит о стабильном состоянии их популяции.

В парке «Тульские засеки» в объектив фотоловушки попал заяц-русак
Кадр из видео

На территории национального парка «Тульские засеки» фотоловушка зафиксировала зайца-русака — одного из самых характерных и при этом скрытных обитателей открытых лесных пространств. Зимой русаки переселяются ближе к окраинам лесов и на возвышенные места с неглубоким снежным покровом.

В отличие от беляка, русак дольше сохраняет «полевой» рацион: он продолжает кормиться семенами и сухими травами, озимыми культурами и остатками огородных растений, выкапывая их из-под снега. Лишь при установлении глубокого снежного покрова зверь переходит преимущественно на побеги и кору деревьев и кустарников.

Русаки — территориальные животные с преимущественно сумеречной и ночной активностью. Специалисты национального парка отмечают, что регулярное появление зайца-русака на видеозаписях свидетельствует о стабильном состоянии популяции этого вида в «Тульских засеках». Фотоловушки работают в рамках программы мониторинга, позволяя изучать поведение животных без вмешательства в их естественную жизнь.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 21:21 +2
Другие статьи по темам
Событие
заяц-русак животное фауна парк Тульские засеки
Место
Тульская область Тула
Многодетная мама попросила Миляева помочь ей получить «орден от Путина»
Жизнь Тулы и области
Многодетная мама попросила Миляева помочь ей получить «орден от Путина»
сегодня, в 14:00, 85 1788 -16
В Тульской области 15 дней будут праздновать Китайский Новый год
Жизнь Тулы и области
В Тульской области 15 дней будут праздновать Китайский Новый год
сегодня, в 09:12, 101 3088 -12
Тула готовится к беспрецедентному снегопаду сегодня ночью
Жизнь Тулы и области
Тула готовится к беспрецедентному снегопаду сегодня ночью
сегодня, в 19:14, 52 3335 0
В Туле строят «Композитную долину»: как идет строительство на Коминтерна?
Жизнь Тулы и области
В Туле строят «Композитную долину»: как идет строительство на Коминтерна?
сегодня, в 08:46, 74 2633 -8

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Какие улицы Тулы частично обесточат 19 февраля
Какие улицы Тулы частично обесточат 19 февраля
Завод «Штамп» предложил тулякам почти 170 вакансий со средней зарплатой 65 тысяч рублей
Завод «Штамп» предложил тулякам почти 170 вакансий со средней зарплатой 65 тысяч рублей

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.