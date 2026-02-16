  1. Моя Слобода
Новая команда управленцев: 60 ветеранов СВО приступили к учебе в Туле

16 февраля стартовал третий модуль проекта «Герой 71», в котором участвуют ветераны и действующие участники спецоперации.

На этот раз они погрузятся в тонкости работы региональной и муниципальной власти.

Обучение проходит на площадке Корпоративного университета областного правительства. Методическую базу предоставила Президентская академия РАНХиГС, дополнив её местной спецификой.

На открытии модуля замгубернатора Алексей Давлетшин напомнил, что «Герой 71» — это ответ на запрос Президента, воплощенный в жизнь главой региона Дмитрием Миляевым.

«Наша общая цель — дать вам возможность реализовать себя здесь, в мирной жизни. Мы уже видим результаты: участники программы получают реальные должности в исполнительной власти и на предприятиях», — подчеркнул Давлетшин.

Спикер облдумы Андрей Дубровский, который сам является ветераном СВО, назвал участников проекта единой командой и пожелал им успехов в достижении целей.

Участников ждет практика — рабочий день с главами трех районов области, технологии — знакомство с работой Ситуационного центра губернатора. В программе предусмотрен день для близких участников. Участникам предстоит работать над аттестационными проектами. 

Проект набирает обороты: из 350 заявок на это направление 60 лучших проходят очное обучение, а еще 124 бойца осваивают дистанционный курс. Итогом предыдущих модулей стали не только знания, но и реальные карьерные лифты — 15 человек уже получили новые должности и повышения.

