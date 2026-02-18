  1. Моя Слобода
Какие улицы Тулы частично обесточат 19 февраля

Публикуем информацию от городских электросетей.

Какие улицы Тулы частично обесточат 19 февраля

В четверг, с 9 до 17 часов, плановые работы пройдут по следующим адресам:

  • ул. Союзная, 6,
  • ул. Революции, 4,
  • ул. Октябрьская, 43,
  • пр-т Ленина, 125,
  • ул. Котовского, 1-7 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
  • ул. Циолковского, 36, 38,
  • ул. Шевченко, 25-41 (нечётн.), 52-56 (чётн.), 52-в,
  • ул. Лазо, 1-11 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Станиславского, 69, 71,
  • ул. Железняка, 7,
  • пос. 1-й Западный: ул. Шолохова, 2-22 (чётн.), 1-21 (нечётн.),
  • ул. Достоевского, 3-23 (нечётн.),
  • ул. Л. Толстого, 64,
  • пос. Михалково: ул. Казанская, 1-5 (нечётн.), 2,
  • ул. Колхозная, 1, 4-а, 4-в, 6-б, 8-б, 10-б, 12-б, 14-б, 16, 16-а, 16-б,
  • ул. Сафонова, 2, 4, 6, 8, 14, 1-23 (нечётн.),
  • пос. Лихвинка: 2-й Лихвинский пр-д, 21-33 (нечётн.),
  • 3-й Лихвинский пр-д, 19-43 (нечётн.), 22-42 (чётн.), 18, 37-а, 41-а,
  • ул. Ярославского, 5,
  • 1-й Лихвинский пр-д, 10-48 (чётн.), 3-33 (нечётн.), 8-а, 14-а,
  • 5-й Лихвинский пр-д, 11,
  • 9-й Лихвинский пр-д, 28-а,
  • ул. Волжская,
  • ул. Михалковская.

сегодня, в 22:00 0
В парке «Тульские засеки» в объектив фотоловушки попал заяц-русак
В парке «Тульские засеки» в объектив фотоловушки попал заяц-русак

