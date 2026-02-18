Какие улицы Тулы частично обесточат 19 февраля

В четверг, с 9 до 17 часов, плановые работы пройдут по следующим адресам:
- ул. Союзная, 6,
- ул. Революции, 4,
- ул. Октябрьская, 43,
- пр-т Ленина, 125,
- ул. Котовского, 1-7 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
- ул. Циолковского, 36, 38,
- ул. Шевченко, 25-41 (нечётн.), 52-56 (чётн.), 52-в,
- ул. Лазо, 1-11 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Станиславского, 69, 71,
- ул. Железняка, 7,
- пос. 1-й Западный: ул. Шолохова, 2-22 (чётн.), 1-21 (нечётн.),
- ул. Достоевского, 3-23 (нечётн.),
- ул. Л. Толстого, 64,
- пос. Михалково: ул. Казанская, 1-5 (нечётн.), 2,
- ул. Колхозная, 1, 4-а, 4-в, 6-б, 8-б, 10-б, 12-б, 14-б, 16, 16-а, 16-б,
- ул. Сафонова, 2, 4, 6, 8, 14, 1-23 (нечётн.),
- пос. Лихвинка: 2-й Лихвинский пр-д, 21-33 (нечётн.),
- 3-й Лихвинский пр-д, 19-43 (нечётн.), 22-42 (чётн.), 18, 37-а, 41-а,
- ул. Ярославского, 5,
- 1-й Лихвинский пр-д, 10-48 (чётн.), 3-33 (нечётн.), 8-а, 14-а,
- 5-й Лихвинский пр-д, 11,
- 9-й Лихвинский пр-д, 28-а,
- ул. Волжская,
- ул. Михалковская.