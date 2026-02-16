В Тульской области устраняют последствия непогоды

Энергетики обследуют воздушные линии электропередачи, выявляют повреждения и устраняют их, используя спецтехнику для расчистки подъездов к линиям и получения доступа к энергообъектам.

Работы идут в Щёкинском, Плавском, Воловском, Ленинском, Богородицком и Киреевском районах.

Также к ликвидации последствий снегопада приступили специалисты ГУ ТО «Тульские парки». 16 февраля на расчистке дорожной сети и объектов инфраструктуры парков задействовано свыше 8 единиц крупногабаритной спецтехники и более 35 человек. Работы ведутся в Центральном, Пролетарском, Комсомольском, Рогожинском парках и Баташевском саду.