Вышел тизер исторической драмы «Рождение империи», снятой компанией Михалкова под Тулой

Фото ООО "Централ Партнершип".

Вышел тизер-трейлер исторической драмы «Рождение империи». Картина посвящена фигуре Петра Первого и этапу становления Российской империи на рубеже XVII–XVIII веков. 90% фильма снимали именно в Тульской области.

Работа над фильмом началась в 2023 году. Производством занимается компания Никиты Михалкова «ТРИТЭ».

«Тульскую область зрители могут увидеть в батальных сценах. На площадках в Алексинском, Заокском районах и Новомосковске воссоздали исторический облик событий того времени», — сказано в релизе к трейлеру.

Художники построили деревни, редуты, палатки, землянки и часовни, а также полевую ставку царя. Декорации послужили местом съемок знаменитого Полтавского сражения.

В главной роли — Александр Горбатов. Также в фильме снимались Милош Бикович, Виктор Добронравов, Александр Горбатов, Алексей Гуськов, Юлия Пересильд, Ксения Утехина, Сергей Шакуров, Александр Яценко, Александр Яцко и многие другие.

Выход фильма в прокат запланирован на 29 октября 2026 года. Трейлер можно посмотреть тут. А большой фоторепортаж со съемок — здесь.