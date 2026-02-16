  1. Моя Слобода
Метель в Тульской области задержится до конца суток 17 февраля

Автомобилистов просят быть максимально внимательными на дороге.

Метель в Тульской области задержится до конца суток 17 февраля
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Тульской области снегопад с метелью задержится до конца суток 17 февраля. На дорогах сильная гололедица, порывы ветра могут достигать 12 м/с. 

Госавтоинспекция рекомендует водителям минимизировать поездки на автомобиле. Если поездку отложить невозможно, то двигаться с безопасной скоростью, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров и торможений.

Пешеходам напоминают, что в условиях снегопада водителю сложнее заметить человека на дороге, особенно если переходить проезжую часть в неположенном месте. 

Сотрудники ГАИ готовы оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию.

сегодня, в 15:41
Почему перекрыли газ жителям дома на проспекте Ленина?
Почему перекрыли газ жителям дома на проспекте Ленина?
В Тульской области устраняют последствия непогоды
В Тульской области устраняют последствия непогоды

