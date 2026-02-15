В Роспотребнадзоре рассказали, на что больше всего жаловались туляки в 2025 году

Фото из архива Myslo.

В 2025 году за защитой прав потребителей в Управление Роспотребнадзора по Тульской области обратились 18,2 тыс. граждан: 14,3 тыс. — устно, 3,9 тыс. — письменно. Рассматривало их как ведомство, так и и ФБУЗ «ЦГиЭ в Тульской области».

«Как и в предыдущие годы, большинство письменных обращений было связано с требованиями потребителей имущественного характера и отказом хозяйствующих субъектов их удовлетворить. Поскольку разрешение подобных споров возможно исключительно в судебном порядке, то в большинстве случаев в ответах разъяснялся алгоритм действий. Однако в 2% ведомство подало иск в суд в защиту прав конкретного потребителя, 11% обращений стали основанием для проведения профилактического и контрольного мероприятия, 17% — переадресовано по подведомственности рассмотрения в другие органы», — говорится в сообщении Управления.

В структуре жалоб наибольшее количество нареканий потребителей (52%) касалось сферы розничной торговли, оказания услуг связи (10%), жилищно-коммунальных услуг (7%), финансовых (7%) и бытовых (4%) услуг.

Как обратиться в Роспотребнадор:

по телефону «горячей линии» 8(4872) 55-55-50 (по будням с 10:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00);

в Единый Консультационный центр Роспотребнадзора по телефону 8-800-555-49-43 (круглосуточно),

в письменном виде по адресу: г. Тула, ул. Оборонная, д. 114,

направить обращение через сайт Управления,

в «Виртуальную приемную» ГИР ЗПП https://zpp.rospotrebnadzor.ru/