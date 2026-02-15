  1. Моя Слобода
Метеопредупреждение: в Тульской области похолодает на 10 градусов, пойдет снег и задует сильный ветер

Порывы ветра будут достигать 17 м/с.

Фото Юлии Александровой.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 16 февраля с сохранением до конца суток на территории региона ожидается сильный снег, местами на дорогах снежные заносы. Гололедица.

Также прогнозируется усиление ветра северной четверти с порывами до 12-17 м/с.

Ожидается понижение минимальной температуры воздуха на 10 градусов.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности:

- по возможности, оставайтесь дома, ограничьте поездки на личном автотранспорте;

- находясь на улице, обходите шаткие строения, аварийные деревья и дома с неустойчивой кровлей;

- не приближайтесь к домам со скатными крышами, с которых возможен сход снега и падение сосулек, не позволяйте находиться в таких местах детям;

- не оставляйте автомобили вблизи деревьев и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега;

- будьте внимательны и осторожны при передвижении по тротуарам и переходе дорог;

- используйте обувь на нескользящей подошве;

- водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, увеличить дистанцию по отношению к другим автомобилям.

 В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».

Фотограф:
сегодня, в 12:41 0
Событие
метеопредупреждение погода снег ветер
