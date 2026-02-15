  1. Моя Слобода
В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА

Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

«Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Единый номер вызова экстренных служб: 112», – говорится в сообщении губернатора.

сегодня, в 10:59 0
