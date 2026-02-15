Над Тульской областью уничтожено два украинских БПЛА

В случае обнаружения подозрительных предметов незамедлительно сообщайте по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112.

В ходе боевой работы подразделения ПВО Минобороны России уничтожили два украинских беспилотника. Об этом сообщает губернатор Дмитрий Миляев.

По предварительной информации пострадавших и повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

«Упавшие на землю БПЛА, как правило, содержат взрывчатые вещества. Приближаться к ним запрещено!

Также нельзя брать в руки элементы от сдетонировавших БПЛА, они могут быть обработаны отравляющими веществами», — напомнил глава региона.

Будьте внимательны, в случае обнаружения подозрительных предметов незамедлительно сообщайте по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112.