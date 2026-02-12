Ледяной дождь и гололед: туляков предупреждают о непогоде

Она сохранится в регионе до 13 февраля.

Фото Алексея Пирязева.

На территории Тульской области 12 февраля с сохранением до 10 часов 13 февраля прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления.

Синоптики прогнозируют мокрый снег, ледяной дождь. Велика опасность налипания снега на ветки деревьев и провода. Порывы могут достигать скорости до 15 м/с.

Утром 13 февраля возможен туман с видимостью 200-700 метров.

В сложных погодных условиях жителей просят соблюдать повышенную осторожность на улицах и дорогах. В случае возникновения чрезвычайной ситуации обращайтесь по телефону единой службы спасения: 112.