Ледяной дождь и гололед: туляков предупреждают о непогоде

Она сохранится в регионе до 13 февраля.

Ледяной дождь и гололед: туляков предупреждают о непогоде
Фото Алексея Пирязева.

На территории Тульской области 12 февраля с сохранением до 10 часов 13 февраля прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления. 

Синоптики прогнозируют мокрый снег, ледяной дождь. Велика опасность налипания снега на ветки деревьев и провода. Порывы могут достигать скорости до 15 м/с. 

Утром 13 февраля возможен туман с видимостью 200-700 метров. 

В сложных погодных условиях жителей просят соблюдать повышенную осторожность на улицах и дорогах. В случае возникновения чрезвычайной ситуации обращайтесь по телефону единой службы спасения: 112. 

