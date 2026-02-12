Дмитрий Миляев выступает с докладом на Международном конгрессе госуправления в Москве

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

12 февраля глава Тульской области выступает на Первом международном конгрессе государственного управления с докладом по теме «Преемственность — от главы муниципалитета до главы региона».

Главная задача сессии — укрепление единства публичной власти. Особый акцент сделан на приведении федеральной повестки в соответствие с насущными потребностями муниципалитетов, которые сегодня являются передовым рубежом в диалоге государства и общества.

Сегодня муниципалитеты — это база единой системы публичной власти, но часто они работают в режиме «ручного управления». Задача — превратить их в современные управленческие звенья, вооруженные цифровыми инструментами и новыми кадровыми стандартами. Решение этой задачи невозможно без прямого канала коммуникации между муниципальным сообществом и федеральным центром, ведь именно на местах принимаются самые чувствительные для граждан решения.