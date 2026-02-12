  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Дмитрий Миляев выступает с докладом на Международном конгрессе госуправления в Москве - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Дмитрий Миляев выступает с докладом на Международном конгрессе госуправления в Москве

Губернатор рассказывает о ряде муниципальных практик, масштабированных на региональный уровень.

Дмитрий Миляев выступает с докладом на Международном конгрессе госуправления в Москве
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

12 февраля глава Тульской области выступает на Первом международном конгрессе государственного управления с докладом по теме «Преемственность — от главы муниципалитета до главы региона».

Главная задача сессии — укрепление единства публичной власти. Особый акцент сделан на приведении федеральной повестки в соответствие с насущными потребностями муниципалитетов, которые сегодня являются передовым рубежом в диалоге государства и общества.

Сегодня муниципалитеты — это база единой системы публичной власти, но часто они работают в режиме «ручного управления». Задача — превратить их в современные управленческие звенья, вооруженные цифровыми инструментами и новыми кадровыми стандартами. Решение этой задачи невозможно без прямого канала коммуникации между муниципальным сообществом и федеральным центром, ведь именно на местах принимаются самые чувствительные для граждан решения.

 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 11:20 −3
Другие статьи по темам
Событие
доклад
Люди
Дмитрий Миляев
Погода в Туле 12 февраля: мокрый снег и потепление
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 12 февраля: мокрый снег и потепление
сегодня, в 07:00, 83 1104 1
Почти 15 тысяч тульских девятиклассников заявились на итоговое собеседование
Жизнь Тулы и области
Почти 15 тысяч тульских девятиклассников заявились на итоговое собеседование
сегодня, в 09:00, 46 961 -2
Миляев рассказал о ночной атаке беспилотников на Тульскую область
Жизнь Тулы и области
Миляев рассказал о ночной атаке беспилотников на Тульскую область
сегодня, в 06:58, 33 2303 -3
«Тренируйте мышцу доброты»: Дмитрий Миляев рассказал, как нужно работать чиновникам
Политика и экономика
«Тренируйте мышцу доброты»: Дмитрий Миляев рассказал, как нужно работать чиновникам
сегодня, в 11:44, 25 551 -6

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Ледяной дождь и гололед: туляков предупреждают о непогоде
Ледяной дождь и гололед: туляков предупреждают о непогоде
В Киреевском районе BMW снес 65-летнюю женщину
В Киреевском районе BMW снес 65-летнюю женщину

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.