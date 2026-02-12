  1. Моя Слобода
Тульская область – в числе регионов, где находят возможность повышать зарплаты муниципальным служащим

Замначальника Управления Президента РФ Евгений Грачев выразил благодарность губернатору Дмитрию Миляеву за эту работу.

Тульская область – в числе регионов, где находят возможность повышать зарплаты муниципальным служащим
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

На Международном конгрессе госуправления Евгений Грачев, заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике, отметил роль региональной власти в укреплении муниципальных команд.

Евгений Грачев подчеркнул, что для поощрения людей, работающих на благо своей малой родины, реализуется всероссийская муниципальная премия «Служение».

«Мотивация и удержание команд — ключ к успешному привлечению и удержанию кадров. Да, конечно же, большинство из тех, кто приходит на муниципальную службу, не за зарплату. Но когда сотрудник муниципалитета получает ниже, чем работник розничной сети торговли, — грустная история», — отметил он.

Заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике добавил, что источником поощрения муниципальных команд за достижение показателей эффективности губернаторов может быть профильный фонд. Еще один источник — ресурсы региона.

«Спасибо губернаторам и командам, которые внутри своих ресурсов изыскивают средства. В числе таких регионов и Тульская область», — отметил Грачев.

сегодня, в 11:30 −8
Событие
Международный конгресс госуправления
