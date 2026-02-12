  1. Моя Слобода
Движение по Рязанке под Орловским путепроводом будут перекрывать по ночам с 13 по 23 февраля

Улицу будут перекрывать с 23.00 до 6.00.

Фото Алексея Пирязева.

С 13 по 23 февраля временно изменится схема движения в районе Орловского путепровода. На время демонтажных работ, которые будут проводиться по ночам, перекроют участок улицы Рязанской.

Ограничения будут действовать ежедневно с 23.00 до 6.00. На это время движение всех видов транспорта под путепроводом станет невозможным. Легковушки и автобусы пустят в объезд.

Информацию о запрете проезда для крупногабаритного и тяжеловесного транспорта уже внесли в систему «Росдормониторинга». Водителей просят заранее прокладывать альтернативные маршруты.

Фотограф:
сегодня, в 12:44 0
