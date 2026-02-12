  1. Моя Слобода
  4. «Тренируйте мышцу доброты»: Дмитрий Миляев рассказал, как нужно работать чиновникам - Политические и экономические новости Тулы и области - MySlo.ru
«Тренируйте мышцу доброты»: Дмитрий Миляев рассказал, как нужно работать чиновникам

Глава региона отметил, что работа муниципальных служащих сложная и серьезная.

«Тренируйте мышцу доброты»: Дмитрий Миляев рассказал, как нужно работать чиновникам

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем выступлении на Международном конгрессе госуправления обратил особое внимание на личностные качества чиновников и подчеркнул значимость позитивного настроя в профессиональной деятельности.

«Наверное, такой мысли какой-то у меня нет и рецепта общего счастья нет. Тренируйте мышцу доброты. Вот от того, насколько вы к людям расположены, настолько и они будут расположены в итоге к вам», — призвал Миляев.

Также он обозначил важнейшую роль муниципальных служащих в управлении территориями, отметив сложность и серьезность возложенной на них миссии.

«Работа у вас действительно очень серьезная, она очень сложная. И вы, безусловно, всегда должны быть с поддержкой региональной власти и организационно, и методически, и, конечно же, финансово в том числе. Помните, что чиновник — это прежде всего человек», — добавил губернатор.

сегодня, в 11:44 −6
