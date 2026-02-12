Миляев: «Где бы человек ни работал, работать нужно добросовестно и говорить с людьми простым языком»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В ходе сессии от студентов РАНХиГС к губернаторам, участвующим в конгрессе, прозвучал вопрос: «Какие принципы работы в муниципальных органах власти помогают в работе глав регионов?»

Главы регионов назвали основные принципы, а Дмитрий Миляев сосредоточился на человеческих качествах и умении слышать людей.

«Свою работу, где бы человек ни трудился, нужно делать добросовестно. Когда вы делаете свое дело ответственно и открыто, когда уважительно общаетесь с людьми, это залог успеха в любом деле, — отметил Миляев. — Это касается не только муниципальной или государственной службы.

Коснулся губернатор и умения чиновников общаться с людьми.

«Люди понимают всё, что мы говорим, если мы говорим это простым языком. Я заметил, что порой человек, даже не решив свою проблему, но получив от нас участие, удовлетворяется этим. Хотя бы на какой-то период времени.

И это означает только одно: что людей долгое время не слушали, не слышали, не хотели с ними разговаривать».

Также глава региона рассуждал и о том, зависит ли качество работы человека от уровня его зарплаты.

«Уверен, что каждый из находящихся в этом зале должен получать достойную заработную плату. Равно как и люди, которые работают в ваших коллективах, — сказал губернатор. — Но я вынес для себя одно простое наблюдение: человек за 3 рубля и за 33 рубля работает одинаково. Он либо качественный специалист и добросовестный работник, либо нет.

Но это не значит, что людям не надо платить. Это значит, что не нужно испытывать иллюзий, что если заплатить больше, человек будет работать качественнее. Удержать сотрудника на какой-то период времени повышением — да, изменить его — едва ли».