В Донском прокуратура нашла снежные завалы на девяти улицах

Глава администрации получил представление.

В Донском прокуратура нашла снежные завалы на девяти улицах
Фото Алексея Пирязева.

В Донском прокуратура выяснила, что городская администрация некачественно очищает дороги от снега и льда.

После снегопада на улицах Новомосковской, Первомайской, Заводской, Садовой, Индустриальной в микрорайоне Новоугольный, 328-й Стрелковой дивизии, Герцена, Горняцкой, Горького и в переулке Садовом микрорайона Центрального остались снежные валы, а дороги не были обработаны противогололедными веществами.

Глава администрации получил представление. 

«Прокурор города возбудил в отношении заместителя главы администрации дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог)», — отметили в региональной прокуратуре. 

«Нет ничего, кроме салфеток»: тулячка пожаловалась на отсутствие лекарств в льготной аптеке
«Нет ничего, кроме салфеток»: тулячка пожаловалась на отсутствие лекарств в льготной аптеке
В Тульской области снова объявлена опасность атаки БПЛА
В Тульской области снова объявлена опасность атаки БПЛА

