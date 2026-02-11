В Донском прокуратура нашла снежные завалы на девяти улицах

Фото Алексея Пирязева.

В Донском прокуратура выяснила, что городская администрация некачественно очищает дороги от снега и льда.

После снегопада на улицах Новомосковской, Первомайской, Заводской, Садовой, Индустриальной в микрорайоне Новоугольный, 328-й Стрелковой дивизии, Герцена, Горняцкой, Горького и в переулке Садовом микрорайона Центрального остались снежные валы, а дороги не были обработаны противогололедными веществами.

Глава администрации получил представление.

«Прокурор города возбудил в отношении заместителя главы администрации дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог)», — отметили в региональной прокуратуре.