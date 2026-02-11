  1. Моя Слобода
В Тульской области снова объявлена опасность атаки БПЛА

Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

В Тульской области снова объявлена опасность атаки БПЛА

«Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Единый номер вызова экстренных служб: 112», – говорится в сообщении губернатора.

сегодня, в 18:02
