«Нет ничего, кроме салфеток»: тулячка пожаловалась на отсутствие лекарств в льготной аптеке

В редакцию Myslo обратилась тулячка Оксана А. Она сообщила, что в муниципальной аптеке в поликлинике № 9 на Новомедвенском проезде с декабря нет лекарств:

«Элементарного от температуры парацетамола даже нет. Обращались на горячую линию губернатора и в минздрав – ситуация не меняется. Ничего, кроме салфеток влажных, не купить. Ближайшие аптеки находятся довольно далеко, и в них не всегда можно найти лекарства по льготным рецептам. Получается, что больной человек должен метаться по городу в поисках лекарств, разнося при этом заразу».

На предоставленных читательницей фотографиях полки действительно полупустые. Мы обратились за комментарием в министерство здравоохранения Тульской области. Вот что нам ответили:

«Ключевая задача ГБУ ТО «Фармация» – обеспечение населения льготными лекарствами, которое осуществляется на постоянной основе. В поликлинике городской больницы № 9 на Новомедвенском проезде работает аптечный пункт «Фармации», где в наличии всегда имеется утверждённый минимальный перечень лекарственных препаратов.

Аптечный пункт, в отличие от аптеки, предлагает ограниченный ассортимент лекарственных средств. Упоминаемые в обращении препараты имеются в шаговой доступности в коммерческих аптеках».

А в Киреевске в соседствующую с моргом аптеку площадью два на полтора квадратных метра всегда стоит очередь. Внутри может находиться всего один человек, остальным приходится ждать на морозе.